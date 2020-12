Meg Ryan: wypalona królowa hollywoodzkiego romansu

Margaret Mary Emily Hyra (Ryan to nazwisko panieńskie babci) miała niespełna dwadzieścia lat, gdy zaczęła grywać w reklamach, żeby wspomóc swój budżet studentki dziennikarstwa. W 1981 r. zadebiutowała w kinie małą rolą w "Bogatych i sławnych" G. Cukora, a w kolejnych latach podejmowała się różnych projektów, od horroru " Amityville III: Demon" R. Fleischera po telenowelę "As the World Turns". W międzyczasie połknęła aktorskiego bakcyla. Na tyle, że rzuciła studia i skoncentrowała się na rozwoju kariery.

Nie wiedząc, w co się pakuje, Ryan wstąpiła na ścieżkę, która przez kolejną dekadę doprowadziła ją dzięki takim tytułom jak "Bezsenność w Seatlle" N. Ephron, "Francuski pocałunek" L. Kasdana i "Masz wiadomość" N. Ephron do miana królowej komedii romantycznych.

Naga dziewczyna pozbawiona sąsiedztwa

Na Ryan posypały się gromy. Widzowie nie chcieli oglądać jej w takich rolach. Krytycy nie zauważali w próbie odmiany wizerunku niczego wartego pochwały. Publicyści krytykowali ją za odejście od cnotliwych idealistek na rzecz kobiety motywowanej kontrowersyjnym w kulturze masowej pragnieniem seksualnym. Ryan była zaatakowana w pasywno-agresywny sposób nawet w trakcie popularnego telewizyjnego talk-show, którego prowadzący nie potrafił zrozumieć, po co rozebrała się przed kamerami, skoro nikt jej o to nie prosił.

Prawdą jest, że tak drastyczna ekranowa przemiana nie miała szansy powodzenia, mimo że widz początku XXI wieku był już przyzwyczajony do młodzieżowych komedii wypełnionym seksem i nagością. Natomiast sama medialna burza była przesadą. Również dlatego, że brutalnie pokazała próbującej odkryć swe dawne ambicje aktorce jej miejsce w hollywoodzkiej hierarchii: albo będziesz piękną i powabną romantyczką, albo my cię nie chcemy. Ryan uznała zatem, że sama siebie takiej nie chce.

Życie poza blaskiem fleszy

"Tatuaż" miał premierę w 2003 r., gry Ryan była ledwie po czterdziestce, a po relatywnych porażkach kolejnych produkcji, w których nie dała wpisywać się w dawne schematy ("Królowa ringu" C. Duttona, W świecie kobiet J. Kasdana, "Kobiety" D. English – za nie aktorka była nominowana do Złotej Maliny), Ryan uznała, że to koniec. Spróbowała jeszcze wrócić w 2015 r. "Ithacą" jako reżyserka, ale film zebrał słabe recenzje i został niestety szybko zapomniany. W przeciwieństwie do operacji plastycznej, którą Ryan przeszła niedługo później, a o której rozpisywali się w zasadzie wszyscy, utwierdzając dawną "królową komedii romantycznych" w przekonaniu, że podjęła słuszną decyzję.