Meryl Streep i James Corden na planie filmu Netfliksa. Wyglądają intrygująco

Meryl Streep i James Corden wystąpią razem w filmie. Gwiazda Hollywood i brytyjski satyryk zagrają w filmie "The Prom" Netfliksa. Będzie to adaptacja słynnego musicalu, który w 2018 r. podbił największe sceny teatralne w Stanach Zjednoczonych i zyskał 6 nominacji do nagród Tony.