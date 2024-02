Mężczyźni za nią szaleli, kobiety naśladowały. Niezwykłe życie Danuty Szaflarskiej

"Miałam to szczęście, że nikt z moich najbliższych nie zginął ani nie został ranny, ale gdy przypominam sobie czas powstania warszawskiego, to trudno mi dziś zrozumieć, jak udało nam się przetrwać tę gehennę aż 63 dni" – opowiadała w "Rzeczpospolitej". "Okazuje się, że człowiek jest w stanie przywyknąć do wszystkiego".