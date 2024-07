Miała 8 lat, gdy się upiła. "Myślałam, że alkohol i narkotyki mi pomogą"

Moment otrzeźwienia przyszedł w 2022 r. Wtedy w sieci zaczęły krążyć zdjęcia pijanej, dziwnie zachowującej się gwiazdki na lotnisku w Los Angeles. Chodziła bez butów, w brudnych skarpetach, z potarganymi włosami, papierosem w ustach, wyginała się na różne strony. "Czy ktoś może sprawdzić, co dzieje się z Carą, proszę?" - pisali fani na Twitterze. - To mi złamało serce - wspominała Cara. - Sądziłam, że świetnie się bawię, ale gdy zobaczyłam te zdjęcia wiedziałam, że jest ze mną źle. Więc z pewnym sensie jestem wdzięczna za to, że te zdjęcia trafiły do sieci - mówiła niedługo po ich publikacji. Wtedy postanowiła iść na odwyk.