Michael Tylo nie żyje. Wystąpił w kochanej przez Polaków operze mydlanej

"Michael Tylo był pięknym i opiekuńczym człowiekiem. Był wzorowym przyjacielem, kolegą, nauczycielem i artystą. Miał wyróżniającą się i bogatą karierę, ale z pokorą podchodził do swoich osiągnięć. Mocno kochał swoją rodzinę i prowadził radosne życie i opuścił nas zdecydowanie za wcześnie. Będziemy za nim bardzo tęsknić, ale czujemy głęboką wdzięczność za wszystko, co Michael wniósł do Kolegium Sztuk Pięknych, UNLV i całego świata" – napisała Uscher w oświadczeniu, na które powołał się serwis Deadline.