Najnowsze Popularne Wideo + 3 michał milowiczchłopaki do wzięciafutro z misia wczoraj (16:41) Michał Milowicz o "Futrze z misia" i swoim "zniknięciu" z mediów Michał Milowicz wyreżyserował i zagrał w "Futrze z misia". Komedia o zabarwieniu gangsterskim wiele ma z kultowych "Chłopaków do wzięcia".... Rozwiń Patrzeć Dom Dlaczego zniknął Pamię … Rozwiń Transkrypcja: Patrzeć Dom Dlaczego zniknął Pamiętam jak Czarek Pazura po filmie Chłopaki nie płaczą powiedział mi Bądź przygotowany na Możesz Przez 8 albo więcej lat nie mieć żadnych propozycji Bo to się tak dzieje nagle bum bum pach pach pach i nagle Jesteś zaszufladkować No mi się wydarzyło to że zacząłem grać w serialu Sąsiedzi I to i to przez prawie 10 lat Tuż po firmach Chłopaki nie płaczą Poranek Kojota i Kilerów Dwóch było Sztos Więc byłem jakoś obecny cały czas natomiast później faktycznie No na własne życzenie Ponieważ Zająłem się biznesami J7 od tego co mi jest pisane i po co się urodziłem bo Urodziłem się po to żeby być Dawać siebie Mam nadzieję w najlepszej postaci jakiej potrafię publiczności widzę Swoją energię Moje również piosenki które pisze i staram się komponować Oprócz oprócz tego że jestem na ekranie jako akt I troszkę odszedłem i jak Wróciła do mnie ta karma właściwa I powiedziała halo halo halo halo Moment moment ty jesteś tutaj Pod Żeby być dla ludzi Po co się urodziłem A nie po to żeby robić biznes M11 to sobie tam mogą być lub nie ale ty masz robić to w życiu i ja I zacząłem to znowu Robi O czym będzie futro z Futro z Misia komedia sensacyjna o zabarwieniu gangsterskim Onegdaj Były Chłopaki nie płaczą Poranek kojota Sztos Teraz mam nadzieję że futro z Misia będzie taką komedią Zapadł Publiczności widzą w pamięci tworzyliśmy Dosyć skrupulatnie ten scenariusz Najpierw Paweł Bilski razem ze mną potem zaprosiłem do współpracy Olafa I pod koniec również zaprosił do współpracy Kacpra januszewskiego który stał się w spłuczce zespół cena Oraz współreżyser m razem I no i mam nadzieję że ta fabuła No będzie równie śmieszna co zaskakują Co jest w takim razie najważniejsze przy tworzeniu dobrej Twoim zdaniem na co tutaj większą uwagę Ja myślę że no to jest bardzo trudny gatunek komedia sensacyjna bo Trzeba Co według mnie jest kwintesencją czarnej komedii To Żeby wypić Lekko obawiał Lekko zaniepokojony Azji Strony się Mam wrażenie że czasy Komedie gangster Polski która była popularna Pod koniec lat dziewięćdziesiątych gdzieś na początku 2000 W trochę teraz przeminęła nikt nie nie stara Stworzyć takie Myśmy stworzyli pewnego rodzaju taką gwar Stara młoda Mam nadzieję cały czas Gwardia jest wciąż żywa aktywna I ma dużo do przekazania I myślę że w tym filmie właśnie staram się to przekazać że jesteśmy Wypróbujemy Halo jesteśmy Zobaczcie czy wam się to Nie zaczepiali ludzie wsza Akurat Panie Michale albo boles albo No co Kiedy będzie znowu Takie Chłopaki Jak poranek kiedy znowu komedia jakaś tym chcesz tak Kiedy kiedy znowu coś takiego powstanie no Zawsze mówiłem będzie będzie zobaczycie będzie będzie będzie i tak w pewnym momencie Mówiąc będzie będzie Się zastanowił Przecież ja to muszę zrobić bo inaczej nie bo No to wtedy zacząłem Kumulować siły organizować wszystko No i 25 grudnia film wchodzi do kin Jak wspominasz pracę na planie Czy to była ciężka praca czy bardziej zabawa Imiona Nie było łatwo ale starałem się nawet grając na Starałem się mówić halo halo Słuchajcie mamy 5 minut do końca Potem dokończymy zdjęcia za 5 minut po prostu i musimy to zrobić Skupmy się wszyscy dobrze pamiętamy pa pa tak Przybyć po tej po tej Na ile mi wyszło Zobaczymy Starał Że szybko się uczę szybko Huawei I mam bardzo dobre wzór Z których czerpie więc Mam nadzieję że powstaną następne produkcję moich mojej produkcji i reżyserii ale to do tego zostaw Na razie Naprawdę Mam nadzieję że że futro z misia Zostanie odebrane Pozytywny sposób pamiętajmy że to nie jest żadne porównywanie się do chłopaki nie Do poranka kojota to jest zupełnie odrębne historię Niezależna Którą chciałem te Widzę Poka Dla uśmiechu dla dlatego żeby Zobaczyć coś trochę inaczej że to jest ich komenda troszkę innego rodzaju która cały czas Funkcjonuje i mam nadzieję że będzie miała rację bytu A nie zamarła I nie porównując się do nikogo po prostu Zrobiłem Swojego I mam nadzieję że się uśmiechnie A życzę Wam na święta wszystkiego naj Abyście byli radość Mieli dużo uśmiechu i ciepła dla mnie Swoich bliskich Oraz wybacz alito Co teoretycznie Jest nie