Michalina Olszańska dla WP: "Wypracowałam sobie zasady, których chcę się trzymać"

Zależy, jak tę popularność rozumieć. Aktor to jeden zawód. Celebryta to inny. Oba potrzebne na rynku, ale świadomie można wybrać, co komu bardziej pasuje. Ja się z moim charakterem nie nadaję do życia tak otwartego, by się wszystkim dzielić w mediach społecznościowych. Interesuje mnie zupełnie co innego.