Miliony rozczarowanych fanów. Gwiazdor superprodukcji przyznaje: były błędy

Kit Harington zdradził kulisy narodzin i śmierci pomysłu na spin-off o jego postaci. Początkowo sceptycznie nastawiony do kontynuacji historii Jona Snowa, aktor z czasem zaczął dostrzegać w tym potencjalną wartość. "Pomyślałem, że może to być interesująca i ważna opowieść o żołnierzu po wojnie. Wydawało mi się, że może zostało coś jeszcze do powiedzenia" przyznaje. Pomimo wielu lat rozwoju projektu, żaden z pomysłów nie wzbudził jednak odpowiedniego entuzjazmu. "Ostatecznie postanowiłem się wycofać i stwierdziłem, że jeśli będziemy to dalej rozwijać, możemy skończyć z czymś, co nie będzie dobre. A tego przecież żadne z nas nie chce" podsumowuje Harington.