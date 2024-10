Miłość, śmierć i neonaziści. Takiej roli Frycz jeszcze nie miał

Mówi się, że "Wrooklyn Zoo", to współczesna wersja historii Romeo i Julii. Film Krzysztofa Skoniecznego, który wraca po sukcesie "Ślepnąc od świateł", opowiada o kończącym właśnie liceum Kosie, któremu w głowie tylko zawody na deskorolce. Kosa nie ma rodziców, został mu już tylko chorujący dziadek. Gdy chłopak poznaje piękną, magnetyczną Zorę, zakochuje się w niej. Ale relacja Kosy i romskiej dziewczyny nie wszystkim się podoba. Szczególnie, że we Wrocławiu, gdzie mieszkają bohaterowie, panoszą się neonaziści, opowiadający o czystości rasy i "miłości do ojczyzny".