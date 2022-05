"Młody Platon". Film dla każdego rodzica i nauczyciela. Tak powinna wyglądać edukacja

Taka rzeczywistość nie jest bajkowym efektem sprzyjających okoliczności. Wręcz przeciwnie - mamy do czynienia z katolicką podstawówką Holy Cross Boys w północnym Belfaście, na którego ulicach zaledwie 30 lat temu płynęła krew w bratobójczych walkach z protestantami. Do uwiecznionej przez dokumentalistów szkoły chodzą potomkowie tamtejszych ofiar i agresorów, niekiedy wciąż uczeni w domach, że jeśli ktoś cię zaczepia, to musisz się mu postawić. Rolą McAreveya i jego ludzi jest pokazanie tym chłopcom, że konflikty można rozwiązywać w inny sposób, bez przemocy. Wymaga to nie tyle podważenia autorytetu rodziców, co edukowania dorosłych w kwestii, jak rozmawiać z własnymi dziećmi, np. gdy pod ich szkołę zostaje podłożona bomba.