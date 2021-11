Mohammad Rasoulof: władza wydała na niego wyrok. "Mój paszport pozostaje zarekwirowany"

Mohammad Rasoulof: Pandemia nałożyła na ludzi ograniczenia, które mnie są dobrze znane. Widzę problemy, które pojawiają się dookoła i które oczywiście w jakiś sposób wpływają także na moje życie. Moi współpracownicy, którzy zarabiali za każdy dzień wykonywania swoich zadań, działali w trybie dniówek, a teraz znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Ma to miejsce w wielu branżach. Niestety, władza zupełnie nie poczuwa się do odpowiedzialności za to, co się dzieje. Do tej pory [rozmawiamy we wrześniu - przyp. red.] rządzący nie zorganizowali szczepionek dla Irańczyków. Ja sam wiodę jednak spokojne życie, nie zmieniło się ono w znaczący sposób. Przywykłem do siedzenia w domu i uregulowanego trybu dnia.