Najgorszy film 2021 roku? "Planet Dune" to żenująca podróbka kinowego hitu

Od razu podkreślmy, że Asylum to od wielu lat prawdziwy specjalista w tej działce. W przeszłości studio pożerowało m.in. na "Ghostbusters" ("Ghosthunters" w ich wersji), "Avengersach" (nakręcili… "Avengers Grimm") czy "Hobbicie". Przy tym ostatnim z powodu pozwu musieli nawet zmienić tytuł filmu z "Age of the Hobbits" na "Lord of the Elves".