Hit w polskich kinach. Takiego filmu nie było od niemal 2 lat

Co ciekawe, Polska jest jednym z nielicznych miejsc na świecie, a być może jedynym, w którym "Spectre" cieszył się większą popularnością niż "Skyfall". Patrząc na światowy rynek kinowy, można również dostrzec, że z jakichś niewyjaśnionych powodów James Bond w naszym kraju przez długi czas nie mógł podbić widowni w takim stopniu, w jakim to uczynił w innych państwach. Dopiero za czasów Daniela Craiga, a dokładnie od filmu "Skyfall", produkcje o agencie 007 trafiły w Polsce do kinowej ekstraklasy.