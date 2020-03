"There Is No Evil". Zdobywca Złotego Niedźwiedzia otrzymał wezwanie od sądu

Irański reżyser, Mohammad Rasoulof, został wezwany do więzienia. Laureata Złotego Niedźwiedzia aresztowano w zeszłym roku

Mohammad Rasoulof został wezwany do odbycia kary więziennej zaledwie dwa dni po tym, jak jego film "There Is No Evil" zdobył nagrodę Złotego Niedźwiedzia na festiwalu Berlinale 2020. Produkcja powstała w tajemnicy przed władzami Iranu, a sam reżyser nie wstawił się na galę, ponieważ ma zakaz opuszczania kraju.