"Mój przyjaciel szpieg - wieczne miasto". Scena pocałunku? "Nie mogę pozwolić sobie na kolejny pozew!"

Gdy na planie spotykają się znani komicy: Ken Jeong i Kristen Schaal, musi być ciekawie! W rozmowie z nami zdradzili co nieco o scenie zaskakującego pocałunku. To nie jest ich "pierwsze rodeo", znają się świetnie z niejednej produkcji komediowej i występów na żywo, więc mogli w pełni zaufać, że będzie... po prostu śmiesznie. Ken Jeong wyjawił także, w jak niespodziewanych okolicznościach przydała mu się jego medyczna edukacja, a Schaal zdradziła, jak to było wrócić do nietypowego dla niej gatunku - filmu akcji. "Mój przyjaciel szpieg - wieczne miasto" to powrót do przygód JJ (Dave Bautista), który opiekuje się Sophie (Chloe Colman). Dziewczynka jest już nastolatką i chce spędzać czas z rówieśnikami, przeżyć pierwsze zauroczenia. To, że JJ, będący byłym agentem CIA, jedzie z nią na wycieczkę szkolną do Włoch, nie jest jej na rękę. Chociaż szybko się okazuje, że będzie go nagle potrzebować w wiecznym mieście. Film jest dostępny na Prime Video.

