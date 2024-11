"Moje wielkie odkrycie". Kieran Culkin o pobycie w Polsce

- Pracowałem dużo, ale jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, to jak naprawdę dobre są tutaj ciasta i pieczywo. Moja żona jest Francuzką i ma bardzo snobistyczne podejście do pieczywa. Ale przyjechaliśmy tutaj i ona stwierdziła: "To może być lepsze niż francuskie pieczywo". To było moje wielkie odkrycie – po prostu wow - mówi w rozmowie z WP Kieran Culkin, gwiazda filmu "Prawdziwy ból". Razem z Jessem Eisenbergiem opowiadają w nim historię dwóch kuzynów odkrywających swoje polskie, żydowskie korzenie.

