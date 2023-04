To byłby największy szok. Najlepsi przyjaciele są... braćmi?

Znajomość Woody'ego Harrelsona i Matthew McConaugheya wykraczała jednak poza zawodowe kontakty, ponieważ rodziny obu aktorów były ze sobą zaprzyjaźnione od czasów ich dzieciństwa. "Moje dzieci nazywają go wujkiem Woodym. Jego dzieci mówią o mnie wujek Matthew. Kiedy moja rodzina patrzy na nasze zdjęcia, często myśli, że on to ja, a jego rodzina myli mnie z nim" – opowiadał w podcascie "Let’s Talk Off Camera" Matthew McConaughey