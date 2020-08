MROCZNE MATERIE Premiera DVD już 12 sierpnia!

Dafne Keen (Logan) wcieliła się w rolę Lyry. Lin-Manuel Miranda (Hamilton, In The Heights) zagrał Lee Scoresby’ego, aeronautę z Teksasu, Richard Cunningham (45 lat, Łotr 1) odegrał postać Gustafa. James McAvoy (Split, Pokuta, seria X-Men) wcielił się w Lorda Asriela, a Clarke Peters (Trzy billboardy za Ebbing, Missouri) zgrał w mistrza czuwającego nad wychowaniem Lyry. Ruth Wilson (The Affair, Luther) zagrała kluczową kobiecą postać całej trylogii, czyli Marisę Coulter, nadzwyczaj piękną, wpływową, byłą kochankę Lorda Asriela, matkę Lyry.

Serial „Mroczne materie” produkuje Bad Wolf i New Line Cinema dla BBC One oraz HBO. Producentami wykonawczymi są: Dan McCulloch, Jane Tranter, Joel Collins i Julie Gardner dla Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathurst; Deborah Forte, Toby Emmerich i Carolyn Blackwood dla New Line Cinema; oraz Ben Irving i Piers Wenger dla BBC One.