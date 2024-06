Na sterydach, czy na kwasie? Nie wiadomo, ale takiego serialu jeszcze nie widzieliście

Ale to nie jest tak, że "Fantasmas" to szalona karuzela bez składu i ładu. Owszem, "Fantasmas" to szalona karuzela, ale z lustrami rozmieszczonych w bardzo przemyślany sposób. Tak, by odbijać, przepoczwarzać, unaoczniać, wyśmiewać. Pewnie nawet Charlie Brooker od "Czarnego lustra" otworzy szeroko oczy, gdy zobaczy jak Torres przedstawia nasze uwikłanie w technologie i poddanie się im. Bo odejmijcie od "Fantasmas" kwas, sterydy, brokat i tęczę i macie właśnie swoje ukochane "Black mirror". Dlatego twierdzę, że to nie jest serial dla każdego. Nie każdy ma głowę, by dołączyć do tej karuzeli. Ale ja bawiłam się świetnie.