Najbardziej wyczekiwana kontynuacja. Są nowe informacje

Aktorka z kolei wskazywała, że to Sam skupił się na okropnie nieudanym "Idolu", zamiast pisać sensowny scenariusz do "Euforii". Można śmiało uznać, że to nie jest sympatyczna atmosfera, w której może powstać coś interesującego. Teraz serwis TMZ donosi, że ponoć wszystkie niesnaski między tą parą są wyjaśnione, a zdjęcia do trzeciego sezonu serii zaczną się w styczniu przyszłego roku. Trudno nam uwierzyć w takie PRowe zapewnienia o odnowionej przyjaźni, ale kupujemy informację o realizacji zdjęć. Jednak pewnie trzeba przygotować się na to, że będzie to już ostatnia część "Euforii".