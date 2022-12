Najbrutalniejszy film roku w końcu stał się hitem. W kinach poniósł klęskę

"Wiking" w końcu jednak doczekał się uznania widzów. Dorosłe osoby rzadziej chodzą do kina, bo w okresie pandemii przyzwyczaiły się oglądać filmy w domu korzystając z platform streamingowych. Tak więc, gdy brutalne widowisko Roberta Eggersa zadebiutowało w HBO od razu stało się przebojem. Jest obecnie numerem jeden we wszystkich 25 krajach, w których pojawiło się na tej platformie. Jak podaje "Hollywood Reporter", wynik oglądalności "Wikinga" z premierowych dni jest tam rekordowy w porównaniu do innych tegorocznych produkcji kinowych.