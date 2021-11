Największe hity Netfliksa. Całkiem nowa lista wszech czasów

Do tej pory największa platforma streamingowa konstruowała swój box office w kuriozalny sposób. Zarząd Netfliksa podawał bowiem do publicznej wiadomości jedynie informację, w ilu gospodarstwach domowych film lub serial był oglądany przez przynajmniej dwie minuty. W tej sytuacji na konto dobrego wyniku oglądalności programu wpisywali się nie tylko widzowie, którym on się spodobał, ale także użytkownicy, którzy po 2-3 minutach zapoznawania się z tytułem wystawiali mu negatywną ocenę i dawali sobie z nim spokój.