Oscary 2021: Największy przegrany. Sześć nominacji, zero statuetek

"Proces Siódemki z Chicago" był nominowany w kategoriach: najlepszy film, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż i najlepsza piosenka. Co ciekawe, właściwie do samego końca, czyli do momentu ogłoszenia decyzji członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, był mocnym kandydatem do nagrody w każdej z wymienionych kategorii. Zdaniem wielu dziennikarzy tylko "Proces Siódemki z Chicago" mógł wmieszać się w rywalizację pomiędzy "Nomadland" a "Obiecująca. Młoda. Kobieta" o tytuł najlepszego filmu roku. Ceremonię wręczenia "opuścił" jednak z pustymi rękami.

Proces Siódemki z Chicago - zwiastun

"Proces Siódemki z Chicago" był zaliczany do grona faworytów również w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Sacha Baron Cohen w dramacie Sorkina stworzył barwną i wyrazistą kreację, którą po raz kolejny udowodnił, że sprowadzania go wyłączenie do roli Borata jest dużym nieporozumieniem. Wydawało się, że członkowie Akademii Filmowej nagrodzą Cohena trochę jakby za całokształt jego aktywności zawodowej. Za jego bezkompromisowość, która wyśmiewa i wskazuje na pewne zasadnicze wypaczenia w społeczeństwie amerykańskim. Ale Oscara otrzymał Daniel Kaluuya za rolę w filmie "Judas and the Black Messiah".