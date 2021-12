"Dom z papieru 5". Netflix ma wielki hit. Ale sam o tym nie wie?

Po premierze ostatnich pięciu odcinków finałowego sezonu "Domu z papieru" oglądalność w pierwszych trzech dniach sięgnęła 190 mln godzin. W następnych siedmiu dniach wyniosła 148 mln godzin, co daje w sumie 338 mln godzin. Jeżeli ten wynik dodamy do rezultatu osiągniętego przez 5. sezon we wrześniu (395 mln godzin), to otrzymamy sumę 733 mln godzin. A to oznacza, że pośród serialowych produkcji wyższa oglądalnością legitymuje się jedynie "Squid Game".