Netflix wskazał najlepsze produkcje dla dorosłych. Co oglądać, a czego nie pokazywać dzieciom?

Za sprawą pandemii koronawirusa wielu z nas w końcu ma czas na nadrobienie serialowych i filmowych zaległości. Nie wiecie od czego zacząć? Pomoże wam w tym poniższe zestawienie 10 największych hitów Netfliksa. Sam serwis nazywa je produkcjami tylko dla dorosłych.

Miejsce 10. "Potrójna granica"

Opowieść o grupie żołnierzy sił specjalnych, którzy planują napad w słabo zaludnionym, przygranicznym rejonie w Ameryce Południowej. Pierwszy raz w swojej karierze ci niedocenieni bohaterowie robią coś ryzykownego dla siebie, nie dla ojczyzny. Jednak gdy sprawy przybierają nieoczekiwany obrót i wymykają się spod kontroli ich lojalność, umiejętności i wartości przechodzą prawdziwy test w walce o przetrwanie. "Potrójną granicę" wyreżyserował nagrodzony Oscarem J.C. Chandor. W rolach głównych występują: Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund i Pedro Pascal.

Miejsce 9. "The Highwaymen"

Przestępcy często są ulubieńcami widzów, ale to stróże prawa tworzą historię. "The Highwaymen" w reżyserii Johna Lee Hancocka to oparta na faktach opowieść o legendarnych detektywach, którzy dopadli Bonnie i Clyde’a. Gdy okazuje się, że funkcjonariusze FBI nie są w stanie schwytać sławnej pary złodziei, do akcji wkracza dwóch byłych strażników Teksasu (w tych rolach Kevin Costner i Woody Harrelson). Panowie być może mają staroświeckie metody, ale przynajmniej są niezawodni.

Miejsce 8. "The end of the f...ing world"

Serial inspirowany bohaterami nagradzanej serii komiksów Charlesa Forsmana ma już drugi sezon. Tym razem poza Alyssą, widzowie zobaczą na ekranie także nową bohaterkę - Bonnie, w której rolę wcieli się zdobywczyni nagrody BIFA, Naomi Ackie. Bonnie to outsiderka z trudną przeszłością, którą z Alyssą łączy tajemnicza więź. "The end of the f*ing world" to koprodukcja serwisu Netflix i brytyjskiej telewizji Channel 4.

Miejsce 7. "6 Underground"

Co jest najlepszego w byciu martwym? Nie to, że nie musisz się już liczyć ze swoją byłą ani szefem. Najlepsze w byciu martwym jest to, że jesteś… wolny. Możesz walczyć ze złem i niesprawiedliwością i nic cię nie powstrzyma. W filmie "6 Underground" sześciu specjalistów z różnych stron świata, niezrównanych w swoim fachu, chce pogrzebać swoją przeszłość, by zmienić przyszłość. Na czele grupy staje enigmatyczny lider, w tej roli Ryan Reynolds, który zrobi absolutnie wszystko, by jego drużyna pozostała anonimowa, ale jej dokonania już nie.

Miejsce 6. "Platforma"

Film hiszpańskiego reżysera Galdera Gaztelu-Urrutia to poruszająca alegoria nierówności społecznych w świecie, w którym rządzi strach i głód. Tytułowa platforma to miejsce, na którym opuszcza się osadzonym w wielopoziomowych więzieniach pożywienie. Ci z wyższych kondygnacji jeszcze mają szansę napełnić żołądki, ale tym z samego dołu pozostaje już tylko głód i wściekłość. "Platforma" to wyjątkowo mroczny obraz dystopicznego świata przyszłości.

Miejsce 5. "Ozark"

Na platformie Netflix znajdziecie już 3. sezon perypetii Martina Byrde'a, doradcy finansowego, który pierze pieniądze dla narkotykowego bossa. W najnowszym sezonie Martin i jego żona, Wendy, nie mogą dojść do porozumienia w sprawie dalszych planów. On chce utrzymać status quo, lecz Wendy planuje rozwinąć współpracę z liderem kartelu narkotykowego. Jednak kiedy do tytułowego Ozark przyjeżdża brat Wendy, Ben, życie wszystkich bohaterów staje na głowie. W nowym sezonie występują m.in. laureaci nagrody Emmy: Jason Bateman, Laura Linney i Julia Garner, a także Tom Pelphrey, Sofia Hublit czy Skylar Gaertner.

Miejsce 4. "Big Mouth"

Niech nie zwiedzie was ta animacja. "Big Mouth" to zdecydowanie serial dla dorosłych, który liczy 10 półgodzinnych odcinków pełnych sprośnych żartów. Opowiada o fascynującym, ale i koszmarnym okresie w życiu nastolatków, czyli dojrzewaniu. Twórcami serialu jest dwóch przyjaciół będących imiennikami głównych bohaterów: Nick Kroll ("Kroll Show", "Wirtualna liga") oraz Andrew Goldberg ("Family Guy"). Twórcami oraz producentami wykonawczymi serialu są Nick Kroll i Andrew Goldberg oraz jego scenarzyści i reżyserzy, czyli Mark Levin i Jennifer Flackett. "Big Mouth" jest oryginalną produkcją Netflixa.

Miejsce 3. "Bardzo dziki kraj"

Miniserial oparty na faktach historycznych. Produkcja przypomina o istotnym, ale i nieco zapomnianym okresie w historii Ameryki. Był to czas, kiedy tolerancja narodu wobec zasady rozdziału kościoła od państwa została poddana ciężkiej próbie. Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli. Dochodzi do pierwszego w historii USA ataku bioterroryzmu, masowo zakładane są nielegalne podsłuchy, a przewodnik duchowy zyskuje sławę posiadacza ogromnej liczby rolls-royce’ów. Ta historia jest tak nieprawdopodobna, że aż trudno w nią uwierzyć.

Miejsce 2. "Irlandczyk"

Film Martina Scorsese to osadzona w powojennej Ameryce saga o przestępczości zorganizowanej, opowiedziana z perspektywy weterana II wojny światowej, Franka Sheerana, który przez lata zajmował się wymuszeniami i zabójstwami na zlecenie najgroźniejszych przestępców. Przedstawione w filmie "Irlandczyk" wydarzenia obejmują okres kilku dekad, a główny wątek dotyczy jednej z największych, nierozwiązanych jak dotąd zagadek w historii USA - tajemniczego zaginięcia słynnego działacza związkowego. Produkcja wprowadza widza za kulisy przestępczości zorganizowanej i ukazuje jej mechanizmy, osobiste porachunki oraz powiązania z polityką. W rolach głównych: Robert De Niro, Al Pacino i Joe Pesci.

Miejsce 1. "Orange is the New Black"

Wielokrotnie doceniany przez krytyków, skandalizujący serial wyróżnionej nagrodą Emmy Jenji Kohan. "Orange is the New Black" to opowieść o kobietach osadzonych w więzieniu. To historie bohaterek z różnych grup społecznych, z różną przeszłością, które z chwilą przekroczenia więziennych murów, tracą kontrolę nad swoim życiem. Produkcja liczy już sześć sezonów. Większość z nich znajdziecie na platformie Netflix.