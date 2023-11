"Netflix tworzy czarne listy". Branża w Polsce oburzona pomysłem giganta

Komisja Europejska już skierowała skargę na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak podaje Rzeczpospolita, za każdy dzień opóźnienia we wdrożeniu nowego prawa grożą nam kary w wysokości 13,7 tys. euro za każdy dzień. Licząc do dziś, byłoby to ponad 12 mln euro. Czas bez przepisów o prawach autorskich działa na korzyść platform streamingowych, które musiałyby płacić tantiemy.