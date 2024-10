Netflix ujawnia obsadę kontynuacji hitu. Fani nie są zachwyceni

Oscar isaac znany jest np. z "Diuny", zagrał też w "Gwiezdnych wojnach", zdobył Złoty Glob za "Kto się odważy?". Carey Mulligan zagrała w dziesiątkach filmów, należy do hollywoodzkiej pierwszej ligi, ma na koncie trzy nominacje do Oscara za "Obiecującą młodą kobietę", "Maestro" oraz "Była sobie dziewczyna". Charles Melton to gwiazdor "Riverdale", ostatnio zagrał w świetnie przyjętej "Obsesji". Z kolei Cailee Spaeny to gorące nazwisko w Hollywood: jej ostatnie filmy to "Obcy: Romulus, "Priscilla" i "Civil War".