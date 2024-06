Netflix wraca ze swoim numerem jeden. Jest zwiastun i pierwsze zdjęcia polskiej komedii kryminalnej

"Gang zielonej rękawiczki" to komedia kryminalna, która już od premiery zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Główne bohaterki serialu, trzy dojrzałe kobiety - Kinga, Alicja i Zuza, zagrane przez Małgorzatę Potocką, Annę Romantowską i Magdalenę Kutę, to złodziejki o sercach ze złota, które specjalizują się w kradzieżach biżuterii i innych kosztowności, aby pomagać potrzebującym. Jednak ich los diametralnie się zmienia, gdy trafiają do domu spokojnej starości o nazwie Drugi Dom. Wkrótce odkrywają, że miejsce to kryje wiele tajemnic.