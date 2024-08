Nick Carter pozywa dziewczynę, która oskarża go o gwałt

Oskarżenia Melissy Schuman wobec Nicka Cartera

Melissa Schuman, liderka zespołu Dream działającego na początku lat 2000., twierdzi, że do napaści doszło w 2003 roku w trakcie realizacji horroru dla nastolatków "The Hollow" w Los Angeles. Schuman opowiada, że Carter zaprosił ją do swojego mieszkania pod pretekstem spędzenia razem czasu po pracy. Tam miało dojść do napaści, podczas której Carter miał ją pocałować, a następnie zmusić do seksu oralnego i stosunku, pomimo jej protestów. Piosenkarz w swoim oświadczeniu zdecydowanie zaprzecza tym oskarżeniom, przedstawiając spotkanie jako pełne flirtu i zbliżeń, utrzymując, że doszło między nimi do dobrowolnego aktu seksualnego.