"Nie cudzołóż i nie kradnij" już w kinach, a w nim Stankiewicz i Firlet jako duet gangstersko-komediowy!

Fastryga i Krupnik są niczym głupi i głupszy. To duet, który przejdzie do historii polskiego kina. Nie grzeszą ani intelektem, ani urodą, natomiast na sumieniu mają całe mnóstwo grzechów – cudzołożą, kradną i zabijają. Często rozmawiają o wierze, do której mają zupełnie inne podejście. Krupnik próbuje za wszelką cenę nawrócić Fastrygę i namówić go do tego, by zaufał Panu. Nie rozstaje się z krzyżem, nie opuszcza niedzielnej mszy świętej i jest przekonany, że żyje zgodnie z Dekalogiem. Nie widzi rozdźwięku między tym, co mówi a tym, co robi. Mimo że Fastryga go lubi, bardzo często ma go dość. Krupnik wiecznie narzeka, jest w gorącej wodzie kąpany i działa szybciej niż myśli, czym sprowadza ogromne kłopoty nie tylko na siebie, ale też na przyjaciela. Jedno natomiast łączy ich na pewno – obaj klną na potęgę.