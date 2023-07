Nie widziałeś tych seriali? Musisz to nadrobić za darmo w CANAL+ online!

Pogrzebowy pojedynek, czyli "Minuta ciszy"

Został grabarzem, bo nie było wyjścia. Genialny w tej roli Robert Więckiewicz gra emerytowanego listonosza z niewielkiego miasteczka. Gdy umiera jego przyjaciel i nikt nie chce go pochować, postanawia zrobić to samodzielnie. Ludzie, dostrzegając zmianę profesji szanowanego listonosza i darząc go wielką sympatią, angażują go do kolejnych pogrzebów.