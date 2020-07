Nie żyje Ennio Morricone. Kompozytor miał 91 lat

Giorgio Assuma, przyjaciel i prawnik kompozytora, powiedział, że Morricone zachował do końca jasność umysłu. Dodał też, że w ostatnich słowach "pozdrowił swoją ukochaną żonę Marię, która towarzyszyła mu z oddaniem w każdej chwili jego życia prywatnego i zawodowego i była mu bliska do ostatniego tchnienia, podziękował swoim dzieciom i wnukom za miłość i troskę, jaką mu dali. Wspomniał też swoich słuchaczy, od których serdecznego wsparcia zawsze czerpał siłę swojej kreatywności".

Najbardziej zasłynął muzyką filmową. W 1961 roku po raz pierwszy skomponował muzykę do filmu. Była to włoska komedia zatytułowana "Faszysta" w reżyserii Luciana Salce.

W latach 60-tych stał się "nadwornym" kompozytorem muzyki do spaghetti-westernów w reżyserii Sergia Leone, często z Clintem Eastwoodem w roli głównej i to one w głównej mierze przyczyniły się do międzynarodowego sukcesu kompozytora.