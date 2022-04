Nie żyje Letizia Battaglia. "Kultowa postać"

Zdjęcia Letizii z tamtych lat po prostu przerażają. Trup na ulicach ścielił się gęsto. Na czarno-białych zdjęciach uwieczniła rozpacz bliskich zamordowanych, zmasakrowane ciała, na niektórych ofiary mafiosów wyglądają niemal tak, jakby zwyczajnie zasnęły. Co tylko potęguje przerażenie. Była wszędzie tam, gdzie mafia zostawiała swój krwawy ślad. Nic dziwnego, że mówi, że jej archiwum pełne jest krwi. Była jedyną kobietą wśród reporterów. I to wyjątkowo zaangażowaną w to, by pokazać, jak wiele cierpienia wywołują gangsterzy.