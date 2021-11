Nie żyje Peter Aykroyd. Żył w cieniu słynnego brata

Peter Aykroyd też próbował swoich sił w kinowych produkcjach, ale nie mógł się przebić. Od czasu do czasu pojawiał się na drugim planie filmów starszego brata. Przełom w jego karierze mógł nastąpić w 1991 r. Wówczas w kinach miała premierę komedia "Same kłopoty", do której scenariusz napisał Peter Aykroyd. Niestety, wysokobudżetowa produkcja z gwiazdorską obsadą (Chevy Chase, Demi Moore, John Candy i oczywiście Dan Aykroyd) poniosła w kinach klęskę. To był właściwie koniec przygody Petera Aykroyda w Hollywood.