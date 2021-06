Niespodzianka. Będzie jeszcze jeden "Władca Pierścieni"

Reżyserem "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" został Kenji Kamiyama. Twórca z ogromnym bagażem doświadczeń na polu japońskiej anime. Był m.in. reżyserem ponad 50 odcinków głośnego serialu "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" (2002-2005). Ostatnio pracował przy produkcjach "Ultraman" oraz "Ghost in the Shell: SAC_2045". Wybór Kamiyamy sugeruje, że "The War of the Rohirrim" może nie być typową hollywoodzką animacją. Tradycja japońskiej anime do czegoś przecież zobowiązuje.