Niezapomniane filmowe wakacje z festiwalem Kino Letnie Sopot-Zakopane dzięki Provident i AXA

Filmowe morze, góry i Mazury

Diamentowy Klaps Filmowy

Festiwalowe emocje przed wielkim ekranem

Nowocześnie i bezpiecznie

Jak co roku, organizatorzy Festiwalu Kino Letnie Sopot–Zakopane postawili na nowoczesne i inspirujące rozwiązania. W Sopocie, przy współpracy ze Storytel, w ogródku kawiarni festiwalowej Koło Molo, odbywały się innowacyjne projekcje w formule Silent Cinema. W ogródku na Molo oraz na terenie kina w Zakopanem funkcjonowała również bezpłatna festiwalowa aplikacja radiowa Listen Everywhere, dzięki której można było posłuchać repertuarowych zapowiedzi Weroniki Wawrzkowicz. Do grona partnerów Festiwalu dołączyła firma Tric – producent ekologicznych skuterów elektrycznych. W Sopocie i Zakopanem fani kina mogli z bliska zobaczyć ten nowoczesny środek transportu. Dzięki ponownemu wsparciu marki Bracia Koral – Lody jak dawniej, na Molo w Sopocie funkcjonowała kawiarnia festiwalowa - największy na Molo ogródek letni. Do wygrodzonych stref kin letnich można było wejść po czerwonym dywanie po dobrowolnym, bezdotykowym pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk. Kinomani oglądali filmy na leżakach i ławach góralskich ustawionych z wymaganym dystansem społecznym.