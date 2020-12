Nigdy nie posiadał komputera i smartfona. "Nie chcę, by 10-latek był lepszy ode mnie"

Walken to aktor niezwykle charakterystyczny, specjalizujący się w rolach nadwrażliwców, szaleńców czy neurotyków. Niemal każda jego kreacja zabarwiona jest pewnym odcieniem ekscentryczności, co czyni je właśnie wyjątkowymi i niezapomnianymi.

77-letni aktor wyjaśnił, że nie ma nic przeciwko technologii, ale ta jakoś przeszła obok niego i nie ma z tym żadnego problemu. "Nigdy się w to nie zaangażowałem, bo byłoby dziwne, gdyby dziesięciolatek był w tym lepszy niż ja" – stwierdził. Gdy Colbert spytał go, czy kiedykolwiek wysłał e-maila lub SMS-a, to Walken rzecz jasna odpowiedział, że nie. "Telefon komórkowy przypomina trochę zegarek: jeśli go potrzebujesz, to zawsze ma go ktoś inny" – wytłumaczył.