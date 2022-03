Noc niespodzianek. Znamy laureatów 94. gali Oscarów

Oscara za najlepszą piosenkę "No Time To Die" odebrała Billie Eilish. Z kolei najlepszym filmem dokumentalnym został "Summer of Soul". Oscara w kategorii scenariusz oryginalny otrzymał Kenneth Branagh za "Belfast". A nagroda za najlepsze kostiumy powędrowała do twórców "Cruelli". Najlepsza pełnometrażowa animacja to... "Nasze magiczne Encanto".