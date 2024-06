Nowe muzeum na mapie północnej Europy

Litwa. Co jeszcze?

Litwa zyskała nową atrakcję turystyczną, którą warto uwzględnić w planach podróży. Obok znanych i licznie odwiedzanych miast jak Wilno, Kłajpeda czy Kowno, warto również rozważyć wizytę w Poniewieżu. To piąte co do wielkości miasto na Litwie, którego pierwsze wzmianki datowane są na 1503 rok. W XVIII wieku miejsce to było areną wojen polsko-szwedzkich, które niestety spustoszyły miasto, pozostawiając niewiele zabytków do naszych czasów. Mimo to wciąż można podziwiać neobarokowy kościół św. Piotra i Pawła, w którym znajduje się wiele polskich grobów, niektóre nawet starsze od samego kościoła. Warto także zobaczyć prawosławną cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, która pochodzi z końca XIX wieku.