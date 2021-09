Nowy film Netfliksa. Gwiazdorska obsada, ogromny budżet

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot to gwiazdy produkcji Netfliksa, która już za dwa miesiące pojawi się w ofercie największej telewizji internetowej. Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie zwiastunem filmu w sieci oraz fakt, że w wystąpi w nim para najpopularniejszych aktorów w Hollywood plus gwiazda "Wonder Woman" Gal Gadot, można się spodziewać, że będzie to jeden z największych tegorocznych przebojów.