Nr 1 w historii Netfliksa. Druga część ma być "nie do wyobrażenia"

To, że serial reżyserowany przez Tima Burtona będzie hitem streamingu, było pewne od samego początku. Ale chyba nikt się nie spodziewał, że "Wednesday" okaże się tak globalnym hitem, który przebije wszystko, co do tej pory wyprodukował Netflix. Od listopada 2022 r. historia nastolatki z rodziny Adamsów pozostaje nr 1 w historii platformy. Serial oglądano przez 1,7 mld godzin. Zanotował w sumie ponad 250 mln wyświetleń. Dodajmy, że na drugim miejscu najchętniej oglądanych seriali Netfliksa plasuje się czwarty sezon "Stranger Things", który wyświetlono "zaledwie" 140 mln razy.