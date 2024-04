Numer jeden w Brazylii i na Węgrzech. Polski film podbija cały świat

W Top 3 lub w Top 5 "Nic na siłę" znalazł się niemal we wszystkich krajach na świecie, co zapowiada imponującą oglądalność filmu z premierowego tygodnia (Netflix podaje wyniki we wtorki wieczorem). Nie ulega już jednak wątpliwości, że "Nic na siłę" stał się kolejną polską produkcją, która na platformie streamingowej podbiła świat.