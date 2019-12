O włos od tragedii. Reżyser wybuchnął płaczem po akcji ratunkowej

W imię zasad Jackie Chan znów kusił los na planie swojego najnowszego filmu. I znów omal nie zginął. Zwołano konferencję.

Część zdjęć do najnowszego thrillera w reżyserii Stanleya Tonga, który wcześniej kręcił z Chanem takie filmy jak "Police Story 3: Super Cop" czy "Kung Fu Yoda", było kręcone na morzu.

Na szczęście ekipa zareagowała w porę i uwolniła aktora z pułapki. Podobno mało brakowało, a doszłoby do tragedii.

- Kiedy wyciągali go z wody, nie mogłem powstrzymać łez - wspominał reżyser.

Jackie Chan zdradził, że początkowo to on uspokajał Tonga. Dopiero wieczorem, kiedy brał prysznic, doszło do niego, że mógł zginąć.