"Obrzydliwe, dziwaczne". Scarlett Johansson z zażenowaniem wspomina udawany orgazm na planie kinowego hitu

Scarlett Johansson udawała orgazm. Źle to wspomina

W 2013 roku premierę miał film Spike'a Jonze "Ona", chociaż przyjęło się częściej używać oryginalnego tytułu "Her". To opowieść o niedalekiej przyszłości, w której ludzie używają na co dzień zindywidualizowanej sztucznej inteligencji, która jako głos towarzyszy im w pracy, domu. Odpowiada na pytania, puszcza muzykę, czasem po prostu wysłuchuje lub dotrzymuje towarzystwa. Główną rolę w "Her" gra Joaquin Phoenix. Głosem o imieniu Samantha jest tu Scarlett Johansson.