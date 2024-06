Odeszła z "M jak miłość" po ponad dekadzie. Dlaczego?

Małgorzata Pieńkowska znana jest przede wszystkim z udziału w "M jak miłość". Do serialu dołączyła na samym początku, w 2000 r. Jak wspomina w nowym wywiadzie, na casting poszła prosto z basenu, z mokrymi włosami, wierząc, że jeśli ma dostać pracę, to ją dostanie. Nie spodziewała się w ogóle, że rola Marysi w nowej produkcji tak wpłynie na jej karierę. - Tym bardziej że początkowo zdjęcia do "M jak miłość" miały trwać jedynie dwa lub trzy tygodnie. To miała być zamknięta całość. Nikt się nie spodziewał, że ten serial stanie się nie tylko najdłużej emitowaną produkcją w polskiej telewizji, ale też najliczniej oglądaną przez Polaków - komentuje aktorka w rozmowie z Plejadą.