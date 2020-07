Odrodzenie kina w czasach pandemii. Nowym hitem horror zombie

W pierwszej części horrou byliśmy świadkami wybuchu epidemii zmieniającej ludzi w zombie. Wraz z bohaterami wsiadamy do pociągu w Seulu i wyruszamy w podróż. Akcja " Zombie expressu " została rozpisana wyłącznie na wydarzania rozgrywające się w pociągu i na stacji kolejowej. Nie wiemy, co się dzieje w innych miejscach. Domyślamy się jedynie, że apokalipsa dopadła nie tylko pasażerów tytułowego expressu. Co ciekawe, dla nich pędzący pociąg jest zarazem pułapką, z której nie można uciec, jak i azylem, schronieniem przed jeszcze większym niebezpieczeństwem z zewnątrz.

Ten oryginalny, scenariuszowy pomysł to jeden z najmocniejszych elementów koreańskiej produkcji. W zamierzeniu "Zombie express" – wzorem większości azjatyckich filmów grozy – miał być także krytycznym komentarzem społecznym. Reżyser nie miał jednak takich ambicji, jak Joon-ho Bong (twórca nagrodzonego Oscarami " Parasite "), dla którego pociąg przyszłości z filmu "Snowpiercer" stał się pretekstem do ostrej i bolesnej diagnozy współczesnego społeczeństwa. Niemniej, kilka trafnych spostrzeżeń można w "Zombie express" odszukać. Na przykład, że głównym powodem nieskutecznej odpowiedzi na zagrożenie jest zarówno systemowe, jak i indywidualne zaniechanie.

Koreańska produkcja z 2016 r. odniosła ogromny sukces. W rodzimym kraju stała się największym przebojem roku. Popularnością cieszyła się także w innych krajach i to nie tylko azjatyckich (m.in. we Francji). Decyzja o nakręceniu sequela zapadła więc szybko. Zdjęcia do "Peninsuli" rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku. Gdy pojawił się koronawirus film był już na etapie postprodukcji. Światową prapremierę miał mieć na festiwalu w Cannes, który z wiadomych przyczyn został w tym sezonie odwołany. Los chciał, że sequel "Zombie expressu" przejdzie do historii z innego powodu.