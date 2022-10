Odrzuca, obrzydza i szokuje. "Ostatnia wieczerza" to polski horror, którego nie można ominąć

Horrory? W Polsce? Polityczna rzeczywistości dostarczała ich ostatnio więcej niż filmowcy. Powiedzieć, że to nie jest ulubiony gatunek naszych scenarzystów i reżyserów z nad Wisły to mało. Wystarczy prześledzić dyskusje w mediach społecznościowych, by zorientować się bardzo szybko, że gdy zaczyna się temat filmowych polskich horrorów, to wszyscy wspominają "Wilczycę". A to film z 1982 r. No nie mieliśmy szczęścia do tego gatunku. Ostatnimi laty królem horroru staje się jednak Bartosz M. Kowalski. Jego "W lesie dziś nie zaśnie nikt" zostało świetnie przyjęte przez użytkowników Netfliksa, co skutkowało drugą częścią, która została równie dobrze odebrana. W końcu mogliśmy pooglądać polskie horrory, których twórca nisko kłania się filmom klasy B i klasykom horrorów.