Oglądał film z zagranicy. Nastolatek skazany na 14 lat ciężkich robót

Aż trudno uwierzyć do jakich rzeczy może posunąć się reżim, aby upokorzyć i zniewolić własny naród. Za sprawą wprowadzonej w życie w grudniu 2020 r. ustawy, władze Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej mogą nie tylko ograniczyć do zera dostęp do niepożądanych materiałów związanych z kulturą, takich jak filmy, sztuki teatralne, muzyka czy książki, ale także za łamanie zakazów wymierzać najsurowsze kary. Ustawa ma oczywiście na celu zapobiegać rozprzestrzenianiu się mediów z Korei Południowej oraz ze Stanów Zjednoczonych.