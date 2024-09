Ojciec ostatniego partnera Diany oskarżony o gwałty. Świadectwa ponad 20 kobiet

Kobiety w rozmowach z BBC opisują ten sam schemat działania Al Fayeda. Wybierał młode, atrakcyjne asystentki z Harrodsa, które potem przenosił do swoich biur, na wyższe stanowiska. W biurach dochodziło potem do napaści. Byli pracownicy Harrodsa mówią dziś, że wszyscy wiedzieli, co się dzieje, ale czuli się bezradni. - Wszyscy patrzyliśmy, gdy jakaś młoda dziewczyna wchodziła do jego biura i mówiliśmy pod nosem: "Biedna, dziś to ona" - komentują w filmie.