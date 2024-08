Ola Adamska wystąpiła w hicie TVN razem z siostrą. Wiedzieliście, że to znana artystka?

- Same podjęłyśmy decyzję, że chcemy przeżyć tak ekstremalną przygodę i to nam dało jakiś nowy przyjemny rozdział w życiu. My się naprawdę dobrze znamy i się lubimy - powiedziała Ola Adamska zapytana o wybór swojej partnerki do programu. W "Azja Express" widzowie obserwują duety, które mierzą się z obcym, często egzotycznym krajem, ale bez stref all inclusive, czy pięciogwiazdkowych hoteli. W reality show TVN, które zawsze jest ramówkowym hitem, są skazani na autostop, gościnność obcych ludzi, pomysłowość i... siebie. Dlatego tak ważny jest wybór partnera lub partnerki tej podróży.